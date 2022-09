Βρετανός «πετσοκόβει» τον Βασιλιά Κάρολο: «Δεν έχουμε λεφτά για το ρεύμα και πληρώνουμε τις παρελάσεις σου» (vid)

Αμέσως, ένας άντρας από την προστασία του Βασιλιά μπήκε μπροστά στον διαμαρτυρόμενο άντρα «κρύβοντάς» τον.

Η βασιλική οικογένεια δεν είναι αγαπητή σε όλους στην Βρετανία. Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν με την κατασπατάληση χρημάτων, με τον θεσμό, με τα πλούτη της οικογένειας.

Όπως ένας Βρετανός που… την είπε στον Βασιλιά Κάρολο κατά την επίσκεψή του στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Την ώρα που ο νέος Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρετούσε τον κόσμο, ένας από τους παριστάμενους τού φώναξε: «Δεν έχουμε λεφτά για να ζεστάνουμε τα σπίτια μας και πληρώνουμε για την παρέλασή σου. Μας στοιχίζεις 100 εκατομμύρια λίρες… Για ποιον λόγο;»

