The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Αυτό είναι το sequel του Breath of the Wild και έρχεται το 2023 (vid)

H Nintendo το παρουσίασε στο πλαίσιο online ενημέρωσης που έγινε πριν από μερικές ώρες.

Η Nintendo αποκάλυψε τελικά το πιο αναμενόμενο παιχνίδι της για το Nintendo Switch, το sequel του θρυλικού The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει με την ονομασία The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom και αναμένεται στις 23 Μαϊου 2023.

Η πρώτη ανακοίνωση για τον τίτλο είχε γίνει το 2019 και ο στόχος ήταν η κυκλοφορία του να επιτευχθεί μέσα στο 2022.

Ωστόσο, με μια ανακοίνωση που έγινε μέσα στη χρονιά, το παιχνίδι μεταφέρθηκε για το 2023 και πλέον έχουμε κάτι πιο επίσημο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα νέο video που δείχνει ένα μέρος του σχεδιασμού, της πίστας και του gameplay.