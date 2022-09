Πότε θα κυκλοφορήσουν τα iPhone 14 στην Ελλάδα και που θα κυμαίνονται οι τιμές

Πότε αναμένεται να εμφανιστούν στη χώρα μας οι 4 νέες συσκευές της Apple;

H Apple παρουσίασε χθες το βράδυ τα τέσσερα νέα μοντέλα της σειράς iPhone, τα iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max. Tα δύο απλά τηλέφωνα (μικρό και μεγάλο) έρχονται με βελτιώσεις σε κάμερες και λειτουργίες, ενώ οι πιο σημαντικές διαφορές βρίσκονται στα μοντέλα Pro.

Μεγάλο ερώτημα πάντα και σε κάθε σεζόν είναι το πότε έρχονται τα νέα iPhone στην Ελλάδα και ειδικά μετά από κάποιες περιπτώσεις που η καθυστέρηση ήταν αρκετά μεγάλη. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι νέες συσκευές δεν θα αργήσουν ιδιαίτερα στη χώρα μας και την Κύπρο. Τα iPhone 14, iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ το iPhone 14 Plus θα ακολουθήσει και εδώ την ημερομηνία των ΗΠΑ, δηλαδή θα γίνει διαθέσιμο στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές αναμένεται να κινηθούν κοντά και ίσως λίγο ψηλότερα από τα iPhone 13. Με μια πρόχειρη ματιά που ρίξαμε στο γαλλικό online κατάστημα της Apple, συναντήσαμε τις εξής ευρωπαϊκές τιμές (η παρουσίαση αναφερόταν μόνο στις τιμές εντός ΗΠΑ, που πάντα αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ, λόγω του διαφορετικού ποσοστού ανά Πολιτεία):

iPhone 14 128GB: €1019

iPhone 14 256GB: €1149

iPhone 14 512GB: €1409

iPhone 14 Plus 128GB: €1169

iPhone 14 Plus 256GB: €1299

iPhone 14 Plus 512GB: €1559

iPhone 14 Pro 128GB: €1329

iPhone 14 Pro 256GB: €1459

iPhone 14 Pro 512GB: €1719

iPhone 14 Pro 1TB: €1979

iPhone 14 Pro Max 128GB: €1479

iPhone 14 Pro Max 256GB: €1609

iPhone 14 Pro Max 512GB: €1869

iPhone 14 Pro Max 1TB: €2129

Σε ό,τι αφορά τώρα τις τιμές των υπολοίπων προϊόντων, αυτά που βρήκαμε στο γαλλικό και το γερμανικό κατάστημα τις Apple είναι ότι θα πωλούνται στις παρακάτω τιμές (και κάπου εκεί αναμένεται να κινηθούν και στη χώρα μας):

Apple Watch Ultra: €999

Apple Watch Series 8: Από €499

Apple Watch SE: Από €299

AirPods Pro 2ης γενιάς: €299