Η αστυνομία στην Αγγλία πήγε πρωινό McDonald’s σε άντρα που απειλούσε με όπλο, κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων

Ίσως η αστυνομία προσπαθούσε να τον καλοπιάσει ώστε να λήξει ήρεμα αυτό το επεισόδιο.

Οι διαπραγματευτές της αστυνομίας βρήκαν έναν καινοτόμο τρόπο για να προσπαθήσουν να τερματίσουν επεισόδιο με έναν ένοπλο άνδρα. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων μαζί του του πήγαν πρωινό McDonald's.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονταν για περισσότερο από μια μέρα – για την ακρίβεια 25 ώρες – όταν μια γυναίκα αστυνομικός εθεάθη να μπαίνει στο σημείο με μια τσάντα που κρατούσε λίγο φαγητό. Η αστυνομικός μετέφερε το γεύμα μαζί με ένα ζεστό ρόφημα, για να το δώσει στον ύποπτο.

«Μόλις του πήγαν πρωινό από τα McDonald's για να προσπαθήσουν να τον πείσουν», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Το κύριο πράγμα είναι ότι αυτό επιλύεται ειρηνικά, αυτό είναι το μόνο που θέλουμε πραγματικά», τόνισε.

