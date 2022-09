Ο Hasbulla ονόμασε την κότα του Conor McGregor και ο Ιρλανδός απείλησε οτι θα τον βάλει τρίποντο

Ο Conor McGregor θίχτηκε από το όνομα που έδωσε ο Hasbulla στην κότα του, του απάντησε μέσω Twitter, αλλά στη συνέχεια διέγραψε τις αναρτήσεις του.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για ακόμα μία φορά ο Conor McGregor, μόνο που ούτε τώρα είναι για καλό λόγο. Λίγες μέρες μετά το κάπως ακατάλληλο video που ανέβασε από προσωπικές στιγμές με την σύζυγό του στο Instagram, ο Ιρλανδός άνοιξε κόντρα με τον Hasbulla.

Βλέπετε, ο Notorius θίχτηκε από το γεγονός οτι ο 18χρονος Ρώσος αποφάσισε να ονομάσει την κότα που έχει ως κατοικίδιο με το όνομά του και έτσι άρχισε τις επιθετικές αναρτήσεις.

Αυτά ήταν τα τρία διαδοχικά μηνύματα που έγραψε στο Twitter, όμως λίγο αργότερα τα διέγραψε, αντιλαμβανόμενος πως δεν ήταν και πολύ σωστά τα όσα είπε, κοροϊδεύοντας το γεγονός πως είναι νάνος.

Ο Hasbulla πρόλαβε να απαντήσει, γράφοντας: «Δεν ακολουθώ αλήτες και δεν ήξερα οτι κάποιος προκαλεί με αυτά που λέει», ενώ σε άλλη ανάρτησή του τόνιζε πως είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει στο UFC στο Άμπου Ντάμπι, συμπληρώνοντας: «Μάλλον του τελείωσαν τα χρήματα από τον Μεϊγουέδερ και ψάχνει προσοχή», ενώ λίγο αργότερα τόνιζε: «Τουλάχιστον ένας από εμάς θα μείνει αήττητος. Hasbulla 1. McGregor 0»

I have my ufc contract now, if @TheNotoriousMMA is really a man… see me in Abu Dhabi 🤷🏽



Got smashed by @TeamKhabib already. Guess his money from Mayweather ran out and he needs more attention😂😂