Σάλος με McGregor: Ανέβασε video από πολύ προσωπικές στιγμές με την σύζυγό του (vid)

Αντιδράσεις προκάλεσε το video του Conor McGregor με προσωπικές στιγμές με την σύζυγό του, στο σκάφος τους.

Για ακόμα μία φορά ο Conor McGregor κατάφερε να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για αρνητικό λόγο, καθώς ανέβασε στο Instagram ένα video με προσωπικές στιγμές με την σύζυγό του.

Αυτό λοιπόν είναι τραβηγμένο από το κατάστρωμα του πολυτελούς σκάφους που διαθέτει και το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της θάλασσας. Παίζει χαλαρή μουσική και διακρίνεται το κεφάλι της συζύγου του Ντι Ντέβλιν να είναι κάπως χαμηλά στο σώμα του.

Κάτι που έπεισε όσους το είδαν πως πρόκειται για στιγμή ερωτικών περιπτύξεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλές αντιδράσεις στα social media, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν πως η κίνησή του αυτή ήταν ανώριμη και πως εξέθεσε την μητέρα των παιδιών του.

Conor McGregor is a wrong un. Your wife, mother of your kids FFS. Keep that to yourself man.