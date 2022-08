Δύο μεγάλοι σεισμοί στην Σάμο σε 14 λεπτά: Διαφωνίες για το μέγεθος του

Δύο μεγάλοι σεισμοί ταρακούνησαν την Σάμο το μεσημέρι της Τετάρτης.

Μεγάλοι σεισμοί έγιναν ανοιχτά της Σάμου το μεσημέρι της Τετάρτης, με διαφορά 14 λεπτών.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαριστεί το μέγεθός τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ο πρώτος που έγινε στις 13:56 ήταν κάπου στα 4,7 Ρίχτερ και το δεύτερος στα 5, ενδεχομένως και στα 5,2.

Και οι δύο είχαν εστιακό βάθος 10 χλμ. και σημειώθηκαν 14 χλμ. νότια νοτιοδυτικά του Πυθαγορείου.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ συνεργεία του δήμου έχουν βγει για ελέγχους.

Οι κάτοικοι, όπως είπε, είναι μεν στο δρόμο, αλλά διατηρούν την ψυχραιμία τους και η δόνηση έγινε περισσότερο αισθητή στα νότια του νησιού.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.1 occurred 30 km SE of Órmos Agíou Isidórou (#Greece) 4 min ago (local time 12:56:40).

