Η στιγμή που αετός στις ΗΠΑ περνά από τον έλεγχο αεροδρομίου, τραβώντας τα βλέμματα όλων (vid)

Ο αετός έκανε και επίδειξη ανοίγοντας συνεχώς τα φτερά του, ενώ οι περισσότεροι τραβούσαν βίντεο εντυπωσιασμένοι.

Οι επιβάτες στο διεθνές αεροδρόμιο Charlotte Douglas στη Βόρεια Καρολίνα είχαν έναν απροσδόκητο... «συνεπιβάτη», ο οποίος πέρασε από έλεγχο, όπως όλοι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, είδαν έναν αετό να περνάει από έλεγχο, ο οποίος «καθόταν» στο χέρι του χειριστή του.

Ο αετός ονομάζεται όνομα Κλαρκ, σύμφωνα με ένα tweet από το TSA Southeast. «Η αεροπορική του εταιρεία μας ειδοποίησε και ελέγξαμε τον ίδιο και τον χειριστή του», έγραψε το πρακτορείο. «Ο Κλαρκ εκπαιδεύεται να ανοίγει τα φτερά του και μάλιστα κάνει και επίδειξη κατά την διάρκεια του ελέγχου».

TSA officers are used to seeing an eagle on their uniform as they look over their shoulder, but I’m sure the team at @CLTAirport Checkpoint A did a double take when they saw a real one earlier this week. (1/2) pic.twitter.com/cxfbqyVok1