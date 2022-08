Φορτηγό παρέσυρε ανθρώπους σε υπαίθριο πάρτι στην Ολλανδία: Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Το περιστατικό καταγράφηκε σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νότια του Ρότερνταμ

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε ένα υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην πόλη Νόιε Μπάιγερλαντ, στη νότια Ολλανδία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ερευνούν το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτίως του Ρότερνταμ.

SERIOUS ACCIDENT: Truck drives off a dike in Nieuw-Beijerland, the Netherlands into a neighborhood barbecue.

Several people have been injured and several dead.https://t.co/MApG1Doskw#GreatReset Creepy Joe Dementia Joe #Trump2024ToSaveAmerica Jetten Johan Vollenbroek Staged pic.twitter.com/xe7qJMYSXT