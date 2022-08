Πανικός σε πτήση για Λος Άντζελες: Η στιγμή που πήρε φωτιά ο κινητήρας (vid)

Σοκαρισμένοι οι επιβάτες έβλεπαν μία τουρμπίνα στο δεξί φτερό να έχει πάρει φωτιά πάνω από κατοικημένη περιοχή.

Σκηνές πανικού εκτιλύχθηκαν κατά την διάρκεια πτήσης της Viva Aerobus που αναχωρούσε από την Γκουανταλαχάρα για το Λος Άντζελες.

Και αυτό γιατί λίγο μετά την αναχώρηση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από κατοικημένη περιοχή, μία από τους τουρμπίνες στο δεξί φτερό άρχισε να πετάει σπίθες και να παίρνει φωτιά.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, άπαντες τρόμαξαν, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες πως λίγο αργότερα ακούστηκε και μία έκρηξη.

Ευτυχώς παρά τον πανικό που επικράτησε, το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκτάκτως με ασφάλεια, με την εταιρία να αποδίδει το περιστατικό σε τριβή μετάλλων στον κινητήρα.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS