Εργαζόμενη του OnlyFans έσωσε πελάτη της: Παρατήρησε σε βιντεοκλήση ότι είχε καρκίνο στα γεννητικά του όργανα

Η Βρετανίδα που εργάζεται στο OnlyFans αποδείχτηκε πολύ παρατηρητική, σώζοντας την ζωή του πελάτη της.

Μια σταρ του OnlyFans έσωσε τη ζωή ενός πιστού συνδρομητή της. Συγκεκριμένα, η Μπελ Γκρέις, παρατήρησε σε βιντεοκλήση που είχαν ότι ένας από τους όρχεις του ήταν πρησμένος.

Όπως είπε, ο άνδρας είναι συνδρομητής της εδώ και δυο χρόνια και πλέον κάνουν συχνά βιντεοκλήσεις με πιο... προσωπικό χαρακτήρα.

«Τα ραντεβού μας για βιντεοκλήση χρησιμεύουν κυρίως για παρέα, αλλά μπορεί επίσης να υπάρξει και σεξουαλική αλληλεπίδραση», τόνισε η Μπελ Γκρέις.

Έτσι, όπως είπε, διαπίστωσε ότι ο ένας από τους όρχεις του ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον άλλο και τον ενθάρρυνε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Παρατήρησα ότι ο ένας ήταν περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον άλλο και τον ρώτησα αν ήταν πάντα τόσο μεγάλο. Απάντησε πως ναι. Είπε ότι δεν πόνούσε, δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα με αυτό, απλώς ένα ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερο. Αρχικά, το ανέβαλε για λίγο μέχρι που τον ρωτούσα συνέχεια αν είχε κλείσει το ραντεβού», ανέφερε η κοπέλα.

Belle Grace noticed one of the man's testicles was 4x bigger than the otherhttps://t.co/efk7Nsz5Sf