Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και επιτέθηκε κατά των δυτικών χωρών.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε με την πάγια τακτική του, δηλαδή αυτή των εκφοβισμών, αφού σε ομιλία του αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και επιτέθηκε κατά των δυτικών χωρών, οι οποίες, όπως δήλωσε, χρησιμοποιούν «ύπουλες μεθόδους» εδώ και δύο αιώνες για να ανακόψουν την πορεία της Τουρκίας.

Παρευρέθηκε την Πέμπτη στις εκδηλώσεις στους εορτασμούς της 951ης επετείου της μάχης του Ματζικέρτ, αναφερόμενος στο γεγονός που σημείωσε το τέλος της κυριαρχίας του Βυζαντίου στην Ανατολή και την απαρχή των Σελτζούκων, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Συρία, μέχρι να εξασφαλίσει τα νότια σύνορά της.

