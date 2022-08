Ο Sylvester Stallone έκανε cover up το τατουάζ που είχε με το πρόσωπο της γυναίκας (vid)

Φαίνεται πως η σχέση του διάσημου Rocky με την Jennifer Flavin δεν είναι και στην καλύτερη φάση, καθώς το τατουάζ στο δεξί χέρι του Stallone καλύφθηκε.

Εδώ και μέρες υπάρχουν φήμες πως ο Sylvester Stallone και η Jennifer Flavin έχουν αποφασίσει να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους.

Αυτές είχαν φουντώσει στις 10 Αυγούστου, όταν η 54χρονη ηθοποιός είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram με τα τρία της παιδιά, γράφοντας πως αποτελούν προτεραιότητα για εκείνοι και πως για πάντα θα είναι μαζί.

Τώρα η DailyMail έφερε στην δημοσιότητα μία φωτογραφία του 76χρονου που επιβεβαιώνει τις φήμες αυτές.

Αυτή δείχνει τον Sylvester Stallone να έχει καλύψει το τατουάζ που είχε στο δεξί του χέρι, με το πρόσωπο της συζύγου του.

Στην θέση του έχει μπει το πρόσωπο του Butkus, του μπουλ μαστίφ που συμμετείχε στις δύο πρώτες ταινίες του Rocky.

Before and after images of Sylvester Stallone's right bicep.



😂😂😂😂 Tattoos can be a problem 😉 pic.twitter.com/3L39iXN1b0