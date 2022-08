Απίστευτο ξύλο στο NFL με μπουνιές, κλωτσιές, λαβές και ιπτάμενες μπύρες (vid)

Μυθικό... ταβερνόξυλο σε φιλικό αγώνα του NFL μεταξύ των Jacksonville Jaguars και των Pittsburgh Steelers.

Μπορεί στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι αγώνες να χαρακτηρίζονται από την ηρεμία στις εξέδρες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν εντάσεις... Ακόμα και αν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ μεταξύ των Jacksonville Jaguars και των Pittsburgh Steelers.

Όπως μπορείτε να δείτε στο video, δύο παρέες αρχικά δείχνουν να μαλώνουν, με τον τσακωμό τους να περιορίζεται σε λεκτικό επίπεδο, όμως τα πράγματα σύντομα ξέφυγαν και ακολούθησε μία τρελή συμπλοκή.

Μπουνιές, κλωτσιές, λαβές πάλης και ιπτάμενες μπύρες συνέθεταν το σκηνικό που στήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου και κράτησε για αρκετή ώρα, μέχρι να εμφανιστούν οι υπεύθυνοι ασφαλείας και να βάλουν τέλος στην ένταση.

Big fight at the #Jaguars-#Steelers game just now.



Disclaimer: Violence pic.twitter.com/VmwTUIhVVy