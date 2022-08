Αμερικανός δημοσιογράφος έκανε τσουλήθρα σε ζωντανή σύνδεση, έσπασε το χέρι του και έξι πλευρά και συνέχισε το ρεπορτάζ (vid)

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ο παίκτης των Dodgers, Austin Barnes, αστειεύτηκε αφιερώνοντας τη νίκη τους εναντίον των Milwaukee Brewer's στον Vassegh, αφού τραυματίστηκε στην τσουλήθρα.

Δεν... πήγε και πολύ καλά αυτό, θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας έναν ρεπόρτερ του μπέιζμπολ να κάνει τσουλήθρα στον «αέρα» και να καταλήγει με σπασμένο χέρι και ραγισμένα πλευρά.

Συγκεκριμένα ένας δημοσιογράφος των Los Angeles Dodgers αποφάσισε να κάνει τσουλήθρα σε ζωντανή σύνδεση.

Ο David Vassegh ανυπομονούσε να κατέβει στη διάσημη τσουλήθρα του Bernie's Chalet στο American Family Field στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ για το παιχνίδι των Dodgers με τους Brewers.

Αλλά το αστείο τελικά μετατράπηκε σε... τραυματική εμπειρία, καθώς ενώ κατέβαινε την τσουλήθρα έπεσε άτσαλα πάνω σε τοίχο με αποτέλεσμα να ραγίσει μερικά κόκκαλα.

Vassegh fractured his wrist going down the Brewers slide 😭 pic.twitter.com/UIGKVY31sq