H Konami αναβαθμίζει το eFootball 2022 σε eFootball 2023 μέσα στο μήνα

Έρχεται η νέα έκδοση του παιχνιδιού της ιαπωνικής εταιρείας.

Το Pro Evolution Soccer μετονομάστηκε σε eFootball και ξεκίνησε κι αυτό (όχι πετυχημένα) την πορεία του στην αγορά των videogames.

Η Konami ανακοίνωσε πως θα αναβαθμίσει μέσα στο μήνα το eFootball 2022 στο eFootball 2023 και ουσιαστικά θα ενημερώσει τον τίτλο με νέα δεδομένα. Σε αυτά που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί είναι η προσθήκη κάποιων νέων εθνικών πρωταθλημάτων (όπως η μεξικανική Liga BBVA MX), αλλά και η ενημέρωση των ρόστερ με τις πρόσφατες μεταγραφές.

Η πρόοδος των παικτών θα συνεχιστεί από παιχνίδι σε παιχνίδι, κάτι που σημαίνει πως τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κονσόλα ή το PC σας θα αξιοποιηθούν από τη φετινή έκδοση μεταφέροντας πχ. eFootball Coins, GP, eFootball Points, Player Data, Manager Data, Login Bonus, In-Game Items και ρυθμίσεις.

Τέλος, μέσα στον Νοέμβριο, η Konami έχει δεσμευτεί για άλλη μια μεγάλη ενημέρωση του παιχνιδιού.

Major data updates had previously been carried out around September for console, and around November for mobile.



However, as a result of the simultaneous release for both console and mobile, some club strips data could not be made available in time.