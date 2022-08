Σύγκρουση δυο μικρών αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνιας: Τρεις νεκροί

Η δημοτική αρχή της Ουότσονβιλ έκανε λόγο μέσω Twitter για δυστύχημα με «νεκρούς», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες

Δυο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν χθες Πέμπτη (18/8) πάνω από αεροδρόμιο της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσαν οι αρχές, κάνοντας λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), δύο άνθρωποι επέβαιναν σε Cessna 340 κι ένας τρίτος σε Cessna 152 όταν συγκρούστηκαν.

Τα δύο μικρά αεροσκάφη «ενεπλάκησαν σε σύγκρουση καθώς οι πιλότοι τους βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της προσέγγισης στο δημοτικό αεροδρόμιο της Ουότσονβιλ», μικρής εγκατάστασης περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Σαν Φρανσίσκο, εξήγησε η FAA.

WATCH: A single-engine Cessna 152 and a twin-engine Cessna 340 collided while attempting to land at Watsonville Municipal Airport in Santa Cruz County. https://t.co/I73mf8pR4d pic.twitter.com/5mmldHSIiR