Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι υπάρχει 1 στις 6 πιθανότητες για μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη που θα αλλάξει τον κόσμο αυτόν τον αιώνα

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο κόσμος είναι «θλιβερά απροετοίμαστος» για μια ανάλογη έκρηξη όπως του ηφαιστείου Hunga Tonga–Hunga Ha'apai στην Τόνγκα τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι επιστήμονες έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν ότι ο κόσμος πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένος, καθώς υπάρχει μία στις έξι πιθανότητες να συμβεί μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη αυτόν τον αιώνα.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga–Hunga Ha'apai στην Τόνγκα τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία οδήγησε στη μεγαλύτερη έκρηξη που καταγράφηκε ποτέ από όργανα, ρίχνοντας τέφρα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Η έκρηξη αυτή επηρέασε τη γεωργία και τα ιχθυαποθέματα ενώ προκάλεσε ζημιές που ανέρχονται στο 18,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τόνγκα.

Ο Michael Cassidy, αναπληρωτής καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και η Lara Mani, ερευνήτρια στο Κέντρο για τη μελέτη του Υπαρξιακού Κινδύνου, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η έκρηξη σταμάτησε μετά από 11 ώρες, σημειώνοντας ότι αν είχε συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα είχε «επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, το κλίμα και τους πόρους τροφίμων παγκοσμίως».

Εάν όμως ένα τέτοιο γεγονός συνέβαινε ξανά, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο κόσμος είναι «θλιβερά απροετοίμαστος». Μια ανάλυση των πυρήνων πάγου στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική από μια ομάδα στο Ινστιτούτο Niels Bohr στην Κοπεγχάγη αποκάλυψε ότι γεγονότα «μεγέθους 7» συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε 625 χρόνια και γεγονότα «μεγέθους 8» περίπου μία φορά κάθε 14.300 χρόνια.

The huge amount of water vapor hurled into the atmosphere by this year's Tonga eruption blasted an unprecedented amount of water vapor into the stratosphere. The sheer amount of water vapor could be enough to temporarily affect Earth’s global average temp: https://t.co/8R3X01WzjN pic.twitter.com/zFBRrtwnyl