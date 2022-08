Χαμός στη Φινλανδία με το βίντεο της πρωθυπουργού από πάρτι: Τί απάντησε η ίδια στους επικριτές της (vid)

Τα βίντεο από πάρτι στο οποίο βρέθηκε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας έφεραν αναστάτωση στη χώρα.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Φινλανδία τα βίντεο με την πρωθυπουργό της χώρας Σάνα Μαρίν σε πάρτι μαζί με άλλους celebrities. Τα βίντεο διέρρευσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν την 36χρονη πρωθυπουργό και άλλους παρευρισκόμενους να χορεύουν και να τραγουδούν.

Μερίδα της κοινής γνώμης της χώρας επιμένει ότι η συμπεριφορά της Μαρίν δεν συνάδει με το αξίωμά της, ωστόσο πολλοί πολίτες την υπερασπίζονται, μιλώντας για σεμνοτυφία.

Η Φινλανδή πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον εαυτό της σε ζωντανή μετάδοση στην έναρξη της καλοκαιρινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα με τη Μαρίν, τα βίντεο είναι ιδιωτικά και γυρίστηκαν σε ιδιωτική κατοικία πριν από μερικές εβδομάδες. Διευκρίνισε ότι γνώριζε ότι βιντεοσκοπήθηκε, αλλά πίστευε ότι τα βίντεο θα παραμείνουν ιδιωτικά.

«Είμαι αναστατωμένη που αυτά τα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί. Αφορούσαν εμένα να κάνω μια βραδινή έξοδο με φίλους. Κάνω πάρτι - ακόμα και έξαλλα - χορεύοντας και τραγουδώντας», ανέφερε. Μετά το πάρτι η βραδιά συνεχίστηκε σε δύο ακόμη μπαρ στο Ελσίνκι, διευκρίνισε η Μάριν στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ποιος μπορεί να διέρρευσε τα βίντεο.

Η πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι είχε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, αλλά όχι ναρκωτικά. «Προσωπικά, δεν πήρα ναρκωτικά, ούτε κατανάλωσα τίποτα άλλο εκτός από αλκοόλ. Χόρεψα, τραγούδησα και έκανα πάρτι - απολύτως νόμιμα πράγματα. Και δεν έχω βρεθεί ποτέ σε κατάσταση όπου να έχω δει ή να γνωρίζω άλλους».

Και συμπλήρωσε: «Θέλω να δείξω ότι υπάρχουν απλοί άνθρωποι με συνηθισμένη ζωή σε αυτές τις θέσεις. Έχω οικογενειακή ζωή, έχω επαγγελματική ζωή και έχω ελεύθερο χρόνο να περάσω με τους φίλους μου. Βασικά όπως πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μου».

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8