Νέες προσφορές σε παιχνίδια PS4 και PS5 με τιμές κάτω από τα €20

Η Sony συνεχίζει τις εκπτώσεις σε τίτλους για τις δύο κονσόλες της.

Η Sony συνεχίζει τις προσφορές για τα παιχνίδια PS4 και PS5, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να εμπλουτίζουν την ψηφιακή συλλογή τους.

Έτσι, από τις 17 έως και τις 30 Αυγούστου θα υπάρχουν πολλές μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις σε σημαντικά παιχνίδια, που θα είναι διαθέσιμα σε τιμές έως και κάτω από τα €20.

Μέσα στα σημαντικότερα games που θα βρείτε στο νέο αυτό κύμα προσφορών περιλαμβάνονται τα Star Wars Jedi: Fallen Order, The Crew 2 και Diablo III: Eternal Collection. Για να βρείτε όλα τα παιχνίδια με μειωμένη τιμή επισκεφθείτε είτε το PlayStation Store μέσα από την κονσόλα σας και βρείτε το σχετικό banner, είτε μπείτε στο επίσημο ελληνικό site του PlayStation εδώ με το λογαριασμό σας και κάντε τις αγορές σας.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα παρακάτω παιχνίδια.

Assassin’s Creed The Ezio Collection: €14,99

BioShock The Collection: €9,99

Call of Duty Black Ops 4: €19,59

Diablo III: Eternal Collection: €19,79

Dragon Ball Z Kakarot: €17,49

Gran Turismo Sport: €9,99

Little Nightmares II: €11,99

Spyro Reignited Trilogy: €13,99

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition: €14,99