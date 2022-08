Φρίκη στο Σικάγο: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε ομάδα ανθρώπων που τσακώνονταν και τους πετάει στον αέρα (vids)

Ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί και ένας τραυματίας. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Σοκάρουν και γεννούν αποστροφή οι εικόνες από το Σικάγο, όπου τα ξημερώματα (στις 5:00 τοπική ώρα- 13:00 Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε μια ομάδα ατόμων που τσακώνονταν, πετώντας τους στον αέρα.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στη συνοικία Jackson Park Highlands του Σικάγο και ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί και ένας τραυματίας.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ ένας άλλος άντρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Stroger και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του, όπως μεταδίδει το Chicago Sun Times. Μέχρι τώρα ο δράστης της πρωτοφανούς δολοφονίας, παραμένει ασύλληπτος.

Warning: Graphic video.



3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB