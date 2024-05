Δυστοπικές εικόνες στο Βιετνάμ: Χιλιάδες ψάρια ξεβράστηκαν σε ακτές λόγω του καύσωνα (vid)

Καθώς η Νοτιοανατολική Ασία παλεύει με τις επιπτώσεις ενός εντεινόμενου καύσωνα, η δυσχερής θέση της επαρχίας Dong Nai χρησιμεύει ως μια οδυνηρή υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης για προληπτικά μέτρα προστασίας των ευάλωτων οικοσυστημάτων.

Ένα οδυνηρό θέαμα εκτυλίχθηκε στην επαρχία Ντονγκ Νάι του νότιου Βιετνάμ, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια έχασαν τη ζωή τους, ρίχνοντας μια ζοφερή σκιά στις καυτές θερμοκρασίες της περιοχής.

Εν μέσω ενός αδυσώπητου καύσωνα, οι ψαράδες βρίσκονται αντιμέτωποι με το τρομακτικό έργο της πλοήγησης μέσα σε μια θάλασσα νεκρών ψαριών. Τα κάποτε γεμάτα ζωή νερά έχουν μετατραπεί σε νεκροταφείο, με τα άψυχα σώματα των ψαριών να αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση του περιβαλλοντικού φόρου που επιβάλλουν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την ανελέητη ξηρασία που έχει πλήξει τις νότιες περιοχές του Βιετνάμ, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σχεδόν στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αγρότες, που ήδη παλεύουν με τα ξερά εδάφη, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με τη ζοφερή πραγματικότητα ενός εξαντλημένου οικοσυστήματος.

Οι ευθύνες για την καταστροφή κατευθύνονται σε μια συρροή παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του καυτού καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας. Τα μέλη της κοινότητας και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα νερού, τα οποία φέρεται να έπεσαν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα λόγω της απουσίας βροχοπτώσεων για εβδομάδες.

Πρόσφατες εικόνες απεικονίζουν μια σκηνή ερήμωσης, με ψάρια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με τις κάποτε ζωηρές αποχρώσεις τους να έχουν υποχωρήσει από τον ήλιο, με τα σώματά τους να έχουν αποξηρανθεί και να έχουν αποσυντεθεί. Η δυσοσμία της αποσύνθεσης κρέμεται βαριά στον αέρα, μια οδυνηρή υπενθύμιση της οικολογικής ανισορροπίας που προκαλεί η οργή της φύσης.

This aerial photo shows a fisherman collecting dead fish caused by renovation works and the ongoing hot weather conditions from a reservoir in southern Vietnam's Dong Nai province on April 30, 2024.

