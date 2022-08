Κινδύνεψαν τουρίστριες στην Κέρκυρα: Πήρε φωτιά το κλιματιστικό στο δωμάτιο την ώρα που κοιμόντουσαν (vid)

Οι τουρίστριες πήγαν να καούν ζωντανές καθώς πήρε φωτιά το κλιματιστικό του δωματίου τους.

Μια σοκαριστική περιπέτεια έζησαν τρεις τουρίστριες από την Βρετανία που βρέθηκαν για διακοπές στην Κέρκυρα. Ενώ κοιμόντουσαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν, πήρε φωτιά το κλιματιστικό.

Όπως ανέφεραν στην Daily Mail, η φωτιά εκδηλώθηκε το πρώτο βράδυ των διακοπών, κι ενώ είχαν ήδη ενημερώσει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

«Κοιμόμασταν όλες όταν άκουσα τη Μέγκαν να μας φωνάζει “Φωτιά, φωτιά! Βγείτε έξω τώρα!”», περιγράφει η μία 21χρονη εκ των τριών τουριστριών.

AC unit set alight while asleep in Olympian Village Hotel Kavos, just about got out in time or consequences unbearable to think about, lucky to be alive @jet2tweets gave us nothing for a near death experience absolutely disgusting pic.twitter.com/DYx4mQ5Pg8