Παρά τις δυσκολίες στην παραγωγή, τα iPhone 14 δεν θα καθυστερήσουν σύμφωνα με αναλυτή

Η Apple φαίνεται πως έχει καταφέρει να πετύχει το φετινό στόχο για ένα μεγάλο λανσάρισμα.

Είναι πολλά τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που αναφέρουν πως η Apple θα έχει σημαντικό πρόβλημα διαθεσιμότητας και φέτος για τα iPhone 14, κυρίως λόγω της έντασης ανάμεσα σε Κίνα και Ταϊβάν.

Ωστόσο, ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo που έχει πάντα καλή πληροφόρηση στα της Apple σημειώνει πως κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει και πως τελικά όλα θα πάνε βάσει προγράμματος.

Η αμερικανική εταιρεία ήταν από αυτές που υπέφεραν εν μέσω κορονοϊού με τις περισσότερες γραμμές παραγωγής εκτός λειτουργίας και φαίνεται πως πήρε τα μέτρα της για να μην έρθει και πάλι μπροστά σε προβλήματα.

Μάλιστα, είναι γνωστό πως άλλαξε αρκετά τους συνεργάτες της σε διάφορα επίπεδα για να αποφύγει καθυστερήσεις, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα οικονομικά της αποτελέσματα να έχει ένα καλό λανσάρισμα στις αρχές του φθινοπώρου για τα κινητά της τηλέφωνα.

Πέραν αυτού, ο Kuo σημειώνει πως είναι αρκετά σίγουρος ότι φέτος θα δούμε και τα AirPods 2 Pro και μάλιστα μέσα στο δεύτερο μισό του 2022.

Η βασική τους διαφορά θα είναι και στη θύρα φόρτισης που πηγαίνει πλέον σε USB Type-C, κάτι που θα προτιμηθεί και σε όλα τα AirPods που θα κυκλοφορήσουν από το 2023 κι έπειτα.

Although some investors have recently worried that the mass production and shipment schedule of the iPhone 14 models may be affected by geopolitics, my latest survey indicates that there are currently no impacts on the supply chain of the iPhone 14 models.