Επίθεση σε νηπιαγωγείο στην Κίνα: 3 νεκροί, 6 τραυματίες

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης αγνώστου με μαχαίρι που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της Κίνας, μετέδωσε το AFP επικαλούμενο την αστυνομία.

Ένας «γκάνγκστερ με καπέλο και μάσκα» εισέβαλε στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην κομητεία Anfu, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Μόλις ο ένοπλος μπήκε στο νηπιαγωγείο, σκότωσε τρία άτομα και άφησε τραυματισμένα άλλα έξι ενώ οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

BREAKING 🇨🇳 : 3 people were killed and 6 others injured in a knife attack at a kindergarten in southeast #China's Jianxi province.



♦️A "gangster wearing a cap and mask" stormed the private kindergarten in Anfu county, police said.

♦️The 48-year-old suspect is still at large pic.twitter.com/Hdtg9AMvGz