Shouse και Dennis Ferrer έρχονται στο Bolivar!

Ο Αύγουστος ξεκινάει δυναμικά στο Bolivar με 2 ξεχωριστά dance events!

Την Παρασκευή 5 Aυγούστου για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δίδυμο των Αυστραλών Shouse, δημιουργών των σύγχρονων και παγκοσμίων viral house ύμνων “Love Tonight” και “Won’t Forget You”, έρχεται στο Bolivar.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου ο house master Dennis Ferrer επιστρέφει στο Bolivar για ένα εκρηκτικό πολύωρο dj set.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Shouse:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/414423210589289

Event Info:

Εισιτήρια στην είσοδο: 10€ με ποτό

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Dennis Ferrer:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/495621425441963

Event Info:

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr/tickets/music/dennis-ferrer-sat-aug-6-bolivar

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου

Info & Reservations: 6970367684 - 6989860678

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549