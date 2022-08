Αμερικανός σκοτώθηκε με την ίδια την σφαίρα με την οποία πυροβόλησε την φίλη του

Ένας άνδρας στο Τέξας κατέληξε από την ίδια την σφαίρα με την οποία πυροβόλησε μια γυναίκα.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στο Ντάλας των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο (30/7) με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για ένα πυροβολισμό σε διαμέρισμα από τον οποίο έπεσε νεκρός ο δράστης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο δράστης πέθανε από την ίδια την σφαίρα με την οποία πυροβόλησε τη γυναίκα, καθώς τον βρήκε στο πόδι.

«Στις 30 Ιουλίου 2022, η αστυνομία του Ντάλας δέχθηκε μια κλήση για πυροβολισμούς», αναφέρει η ανακοίνωση. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα αντίκρισαν μια μεγάλη ποσότητα αίματος. Στο διαμέρισμα όμως δεν βρισκόταν κανένας.

The preliminary investigation determined at the apartment, the male, Byron Redmon, 26, shot the adult female victim in the neck. The bullet then exited and hit Redmon in the leg. Redmon died at the hospital.

The investigation is ongoing under case number 137373-2022 https://t.co/rVDhHN0sM6