Αδιανόητη τραγωδία στις ΗΠΑ: 7χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε πλυντήριο ρούχων

Δύο ώρες μετά την δήλωση της εξαφάνισής του, ο Τρόι Κέλερ βρέθηκε νεκρός στο πλυντήριο ρούχων της οικογένειας.

Ξεπερνάει ακόμα και την πιο νοσηρή φαντασία, η είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ από τον εντοπισμό ενός 7χρονου παιδιού μέσα στο πλυντήριο ρούχων της οικογένειας.

Την Πέμπτη, οι γονείς του Τρόι Κέλερ δήλωσαν την εξαφάνισή του και όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, άρχισε την έρευνα για τον ανεύρεση στοιχείων.

Έτσι, σε κάποια φάση κοίταξαν στο γκαράζ όπου μεταξύ άλλων υπήρχε και το πλυντήριο ρούχων, το οποίο άνοιξαν για να δουν αν υπήρχε τίποτα εκεί.

Τότε ήταν που βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εκεί ήταν νεκρό το μικρό παιδί.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για το πως βρέθηκε εκεί και το πως προκλήθηκε ο θάνατός του, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

NOW - MISSING 7 YEAR OLD BOY - 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision - Troy Khoeler.



He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.



He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME