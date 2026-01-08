Γερμανία: Πρόβατα έφυγαν από χωράφι και εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ

Viral έχει γίνει η «επιδρομή» από 50 περίπου πρόβατα σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία

Περίπου 50 πρόβατα μπήκαν σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά».

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα ζώα χτυπώντας τους πάγκους, ωστόσο εκείνα παρέμειναν μέσα για περίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με το ZDF, έριξαν προϊόντα στο πάτωμα, σπάζοντας μπουκάλια και αφήνοντας πίσω τους κοπριές.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο δημοσίευσε φωτογραφία του κοπαδιού μέσα στο κατάστημα, συνοδεύοντάς τη με σατιρικό σχόλιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr