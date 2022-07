Αποκαλυπτήρια: 99χρονη ζήτησε ένα ανδρικό μόριο πάνω στον τάφο της και το απέκτησε (vid)

Η τελευταία επιθυμία της Μεξικανής, Catarina Orduña Pérez ήταν να έχει ένα ανδρικό μόριο πάνω στην τελευταία της κατοικία.

Ο πιο εκκεντρικός τάφος στον κόσμο βρίσκεται στο Μεξικό, στο χωριό Misantla και ανήκει στην Catarina Orduña Pérez. Την 99χρονη κυρία που είχε ως επιθυμία ζωής, την οποία επανέλαβε και στις τελευταίες μέρες της, η τελευταία της κατοικία να είναι στολισμένη με ένα μεγάλο ανδρικό μόριο. Να καλά διαβάσατε, με ένα ανδρικό μόριο.

Η Catarina Orduña Pérez πέρασε δύσκολα ως παιδί, δεν πήγε στο σχολείο, αλλά χάρη στο πείσμα και την σκληρότητα που έδειξε, κατάφερε να ανταπεξέλθει και στην πορεία εξελίχθηκε σε σημαντικό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Τόσο σημαντικό που αρκετά συχνά την επισκέπτονταν διάφοροι πολιτικοί, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την επιρροή που είχε στους υπόλοιπους κατοίκους.

Πως όμως προέκυψε αυτή η επιθυμία; «Πάντα έλεγε, με τη μεξικάνικη έννοια, ότι ήμασταν Vergas» που στην τοπική αργκό είναι όρο βωμολοχίας (σ.σ σκληρή π@υτ[email protected]) και ανάλογα με το πως διατυπώνεται μπορεί να εκληφθεί ως βάναυση προσβολή, ως «δεν αξίζει τον κόπο» ή ακόμα και ως εγκώμιο. Εκείνη το εννοούσε με την προφανή έννοια, οτι δηλαδή τα μέλη της οικογένειάς της ήταν σκληρά σαν... ανδρικό μόριο.

Για αυτό λοιπόν θέλησε να έχει ένα τέτοιο στον τάφο της. «Για να σπάσει το ταμπού του να κρύβεις κάτι επειδή οι άλλοι δεν είναι ανοιχτόμυαλοι», είπε ο εγγονός της Álvaro Mota Limón στο VICE World News και το έλεγε πολλά χρόνια πριν έρθει το τέλος της. Ωστόσο κανείς δεν την πίστευε...

Ευτυχώς λίγο πριν αφήσει αυτό τον κόσμο, την ρώτησε ξανά και πήρε την καταφατική απάντηση: «Μου είπε πως αυτή ήταν η επιθυμία της για να μην την ξεχάσει κανείς και να την θυμούνται εύκολα όλοι», εξήγησε.

Έτσι λίγο μετά τον θάνατό της λοιπόν, στις 20 Ιανουαρίου του 2021 υπήρξε ένα οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίστηκε να γίνει η επιθυμία της πραγματικά, αν και η όλη διαδικασία τελικά συνάντησε πολλά εμπόδια. Χρειάστηκε σχεδόν ένας μήνας και μια ομάδα 12 ατόμων, για να μπορέσουν να φτιάξουν το ανδρικό μόριο της παραγγελίας, όμως περίπου στα μέσα αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή, καθώς στην πρώτη προσπάθεια παραμορφώθηκαν τα υλικά.

Μετά από αρκετή δουλειά, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, στις 23 Ιουλίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του έργου και πλέον ένα μεγάλο ανδρικό μόριο στολίζει τον τάφο της Catarina Orduña Pérez.



Doña Cata, an absolute legend, embodying that big verga energy she was always talking about. #BVE pic.twitter.com/dyfZvKJMw1