Ράπερ προκάλεσε τους εχθρούς και μετά από λίγα λεπτά τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του (vid)

Τραγική κατάληξη είχε ένας ράπερ στις ΗΠΑ.

Ένας Αμερικανός ράπερ, ο Ρόλι Μπαντς δολοφονήθηκε έξω από το συγκρότημα διαμερισμάτων που έμενε στην Τάμπα των ΗΠΑ, λίγα λεπτά αφότου είχε προκαλέσει τους εχθρούς του.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο Αμερικανός ράπερ προκάλεσε τους εχθρούς του να πάνε στο σπίτι του και να τον αντιμετωπίσουν. «Πολλοί από αυτούς τους νεγ... ξέρουν που μένω. Κοιμάμαι ήσυχος. Σε 5 λεπά θα είμαι στο κρεβάτι μου», έγραψε στο Instagram Story.

Πέντε λεπτά μετά την δημοσίευσή του, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο πάρκινγκ του συγκροτήματος διαμερισμάτων στο οποίο έμενε. Παρότι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο της περιοχής, δεν κατάφερε να μείνει ζωντανός.

Οι ύποπτοι διέφυγαν με όχημα και εξακολουθούν να παραμένουν ελεύθεροι. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι οι δράστες γνώριζαν και είχαν στοχοποιήσει τον ράπερ.

«Προς το παρόν, ο πυροβολισμός δεν φαίνεται τυχαίος, καθώς οι ύποπτοι και το θύμα πιθανώς να είναι γνωστά μεταξύ τους», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hillsborough στην έκθεση.

The tongue is real powerful … he signed his own death certificate smh so sad! #rolliebands pic.twitter.com/ImDCqOZNg1