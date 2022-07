Η στιγμή της κατάρρευσης στον αέρα της συντονίστριας του debate Σουνάκ - Τρας στην Βρετανία (vid)

Η τηλεοπτική μάχη για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον, μεταξύ της Λις Τρας και του Ρίσι Σουνάκ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Με ένα απρόοπτο που τρόμαξε τους πάντες, συνοδεύτηκε το χθεσινό debate μεταξύ της Λις Τρας και του Ρίσι Σουνάκ, για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

Η δημοσιογράφος Κέιτ ΜακΚαν, λιποθύμησε στον αέρα, με την κατάρρευσή της να μεταδίδεται live στην τηλεόραση και το πρόγραμμα να διακόπτεται.

Η κάμερα εκείνη την ώρα ήταν στραμμένη στην Λις Τρας, όταν ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος με την υποψήφια των Τόρις να δείχνει τρομαγμένη από την εικόνα που αντίκριζε.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, το Talk TV, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι η δημοσιογράφος λιποθύμησε στον αέρα, τονίζοντας πως παρ’ όλο που είναι καλά στην υγεία της, η συμβουλή των γιατρών της «ήταν να μην συνεχίσουμε με το debate».

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.