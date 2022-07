Βίντεο συγκρίνει το The Last of Us Part 1 με το original game

Πόσο έχει βελτιωθεί ο τίτλος της Naughty Dog;

To The Last of Us Part 1 είναι το πρώτο σημαντικό game που θα κυκλοφορήσει τη νέα σεζόν και η Naughty Dog έχει κάνει αρκετή δουλειά στο να το προσαρμόσει στα σημερινά δεδομένα.

Το game αναμένεται στις 2 Σεπτεμβρίου για το PS5, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και μια έκδοση για το PC. Πόσο όμως έχει αλλάξει/βελτιωθεί το game;

Σύμφωνα με την ομάδα προγραμματισμού, έχουν γίνει βελτιώσεις στο περιβάλλον, στον κόσμο και στις διάφορες τοποθεσίες, αλλά και στα τρισδιάστατα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους δύο πρωταγωνιστές Τζόελ και Έλι.

Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια ένα χαρακτηριστικό video με το πόσο έχει αλλάξει το παιχνίδι από την εποχή του PS3 και τι θα πρέπει να περιμένετε στις δύο νέες εκδόσεις.

Σημειώνεται, τέλος, πως το The Last of Us Part 1 θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας με ελληνικούς υπότιτλους, ελληνικό μενού, ελληνικό εξώφυλλο, αλλά και για πρώτη φορά ελληνικές φωνές.