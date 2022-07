Το πιο περίεργο ατύχημα στην Αγγλία: Αυτοκίνητο σφήνωσε σε δύο κτήρια και έμεινε στον αέρα

Μια 87χρονη οδηγός στην Αγγλία κατάφερε το ακατόρθωτο, αφήνοντας άφωνους τους ανθρώπους της πυροσβεστικής.

Σαστισμένοι έμειναν οι πυροσβέστες στην Αγγλία με το θέαμα που αντίκρισαν όταν ειδοποιήθηκαν για ένα περίεργο τροχαίο ατύχημα.

Όταν έφτασαν στο σημείο είδαν ένα κόκκινο Kia να αιωρείται σφηνωμένο σε δύο κτήρια. Η 87χρονη οδηγός του είχε βγει για φαγητό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά του, όταν για αδιευκρίνιστο λόγο έσπασε τα προστατευτικά κάγκελα που βρίσκονταν στον δρόμο.

Για καλή του τύχη όμως το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε στην αυλή, αλλά έμεινε κρεμασμένο, καθώς είχε σφηνώσει ανάμεσα σε δύο σπίτια. Χρειάστηκαν συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστών για να βγάλουν το όχημα χωρίς να καταλήξει στο κενό και να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί.

Ο Simon Carey συντονιστής της ομάδας διάσωσης αποκάλυψε το περιστατικό στο Twitter δημοσιεύοντας τις παρακάτω φωτογραφίες.

Interesting afternoon. The 87yr old driver who had been out for her birthday meal had a little mishap. Crews from Ivybridge and The heavy rescue tender from Middlemoor attended.

2 acrow props, 2 tirfor winches and a powered winch brought the vehicle to safety. No injuries!! pic.twitter.com/hqq2A20tEh