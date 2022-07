Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί: Το τέλεια «κομμένο» σε τετράγωνο σύννεφο στο Μέμφις (vid)

Τα σύννεφα εμφανίζονται σε κάθε λογής σχήματα και μεγέθη, αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τον καιρό και φυσικά κινούνται, ωστόσο σπάνια (σχεδόν ποτέ) έρχονται σε αυτό το τέλειο σχήμα.

Άναυδοι έμειναν οι πολίτες του Μέμφις στις ΗΠΑ, όταν αντίκρισαν κάτι πρωτόγνωρο στον ουρανό. Το τέλειο σύννεφο «κομμένο» σε τετράγωνο, με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται «τι συμβαίνει με τον ουρανό τις τελευταίες ημέρες;».

Τα σύννεφα εμφανίζονται σε κάθε λογής σχήματα και μεγέθη, αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τον καιρό και φυσικά κινούνται, ωστόσο σπάνια (σχεδόν ποτέ) έρχονται σε αυτό το τέλειο σχήμα.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε το βίντεο του εκπληκτικού σύννεφου στο Μέμφις του Τενεσί με τους περισσότερους χρήστες να σοκάρονται: «Σας λέω ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ουρανό αυτές τις μέρες», έγραψε ένας, ενώ κάποιος άλλος είπε ότι «είναι ανεξήγητο».

Boyyyyyyyyyyy the simulation is fucking up today pic.twitter.com/lG1qWjnphw