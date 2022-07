Οι Godspeed You! Black Emperor σε μια μαγευτική βραδιά στο Ηρώδειο (vid)

Μια από τις κορυφαίες συναυλίες του καλοκαιριού πρόσφεραν οι Godspeed You! Black Emperor το βράδυ της Παρασκευής (15/7).

Ένα δίωρο post rock οργασμού πρόσφεραν σε όσους τυχερούς βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (15/7) στο Ηρώδειο, οι Godspeed You! Black Emperor. Δύο ώρες απόλυτης καθήλωσης, χωρίς κινητά, φλας και φωτογραφίες, με τα μάτια αποσβολωμένα στη μεγάλη σκηνή.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα από τον Καναδά βγήκαν στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου στις 21:20 και ταξίδεψαν το κοινό με τις εκρηκτικές μελωδίες τους σε συνδυασμό με τα μαγευτικά πλάνα που προβάλλονταν στο τεράστιο άσπρο πανί, το οποίο τους συντροφεύει σε όλα τα live τους.

Οι Καναδοί post rockers έκαναν ένας ένας την εμφάνισή τους στην σκηνή του αρχαίου θεάτρου υπό τους ήχους του «Hope Drone» για να ακολουθήσουν τα «Job’s Lament» και «First Of The Last Glaciers» από το περσινό άλμπουμ τους.

Η συνέχεια περιελάμβανε τα «Bosses Hang», «Cliffs Gaze», «Moya» και έκλεισαν με το «BBF3», καληνυχτίζοντας με τον ιδανικότερο τρόπο, το εκστασιασμένο κοινό που ανταπέδωσε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Oι GYBE επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά τον λόγο που έχουν αποκτήσει ένα αδιαμφησβήτητα πολύ δυνατό όνομα για τις ζωντανές τους εμφανίσεις που συνδυάζουν τις υπνωτιστικές στιγμές τους με πολύ έντονες δυναμικές εκρήξεις, προβολές βίντεο που απογειώνουν την εμπειρία και δίνουν ενίοτε μια απρόσμενα κινηματογραφική αίσθηση.

Εις το επανιδείν...