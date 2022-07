Όλοι οι παίκτες του Survivor σε κάρτες αλά FIFA: To μεγαλύτερο ranking που έγινε ποτέ

Δύο χρήστες του Twitter αποφάσισαν να δημιουργήσουν την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των παικτών που έχουμε δει στις πέντε σεζόν του ελληνικού Survivor και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Ποιες κάρτες ξεχωρίζουν;

Mπορεί το πέμπτo Survivor να ολοκληρώθηκε, με τον Στάθη Σχίζα να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο, ωστόσο η αγάπη ορισμένων τηλεθεατών για το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ δεν σταματά. Έτσι, εν αναμονή του νέου All Star παιχνιδιού που θα δούμε τον επόμενο χειμώνα στις οθόνες μας, δύο χρήστες του Twitter (@AnalytisKanape και @cp3_point_god) αποφάσισαν να δημιουργήσουν το πληρέστερο ranking παικτών από όλες τις σεζόν.

Έφτιαξαν έξι κατηγορίες: Tαχύτητα (PAC), Aκρίβεια στόχου (ACC), Δύναμη (STR), Αντοχή (STA), Συγκέντρωση και ψυχραιμία (COM), Δημιουργικότητα στον στίβο μάχης (CRT), και βαθμολόγησαν με άριστα το 40 κάθε έναν από τους παίκτες που πήραν μέρος όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, φρόντισαν να οπτικοποιήσουν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους, δημιουργώντας κάρτες αλά FIFA, κάνοντάς το πραγματικά εντυπωσιακό.

Στις 75 κάρτες δυναμικότητας που έφτιαξαν (και οι οποίες άνετα θα μπορούσαν να τυπωθούν και να μετατραπούν σε επιτραπέζιο παιχνίδι) βλέπουμε πως υπάρχουν και πέντε με διαφορετικό χρώμα. Αυτές είναι οι λεγόμενες legendary κάρτες, με τους πέντε νικητές των Survivor, τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Ηλία Γκότση, την Κατερίνα Δαλάκα, τον Σάκη Κατσούλη και τον Στάθη Σχίζα.

Ποιοι είναι τώρα οι καλύτεροι, δηλαδή αυτοί που άγγιξαν το άριστα 40; O Nτάνος, ο Σάκης Κατσούλης και η Κατερίνα Δαλάκα πήραν από 39, ενώ ακολούθησε ο Άρης Σοϊλέδης με 38, αλλά και ο Ηλίας Γκότσης, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, ο Τζέιμς Καφετζής και η Μελίνα Μεταξά με 37. Πολύ ψηλά βρέθηκαν επίσης

