Ο πρωθυπουργός τον ρώτησε πώς περνάει με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η ζωή του άλλαξε».

O Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον θρύλο του NBA, Μάτζικ Τζόνσον, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρώην παίκτης σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και με ρώτησε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτική και η ζωή μου άλλαξε!», έγραψε στο twitter.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!