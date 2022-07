Τουρίστες γλίτωσαν από θαύμα στα βουνά του Κιργιστάν: Παραλίγο να τους πλακώσει χιονοστιβάδα (vid)

Μία Αμερικανίδα, μέλος της ομάδας, είχε ένα τραύμα στο γόνατο.

Από θαύμα γλίτωσαν δέκα πεζοπόροι, εννέα Βρετανοί και μία Αμερικανίδα, αφού παραλίγο να τους πλακώσει χιονοστιβάδα. Συγκεκριμένα, βρίσκονταν στα βουνά του Τιεν Σαν στο Κιργιστάν, όταν μια χιονοστιβάδα άρχισε να πέφτει με ταχύτητα.

Ένας από τους μετέχοντες στην πεζοπορία, ο Χάρι Σίθμιν δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από το περιστατικό και οι εικόνες προκαλούν σοκ. Μάλιστα και ο ίδιος που τραβούσε το βίντεο σώθηκε επειδή βρισκόταν πίσω από τους βράχους, κοντά σε ένα καταφύγιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι σώθηκαν επειδή κατάφεραν να κρυφτούν ενώ η χιονοστιβάδα πέρασε από πάνω τους. Ο Σίθμιν απομακρύνθηκε από την ομάδα για να τραβήξει φωτογραφίες, όταν άκουσε «τον βαθύ ήχο του πάγου να σκάει πίσω του». «Βρισκόμουν στο σημείο ήδη για μερικά λεπτά, οπότε γνώριζα ότι υπάρχει ένα σημείο για καταφύγιο, ακριβώς δίπλα μου», ανέφερε.

During a guided tour of the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan, a group of tourists captured this avalanche

[source, HD by Harry Shimmin + full story: https://t.co/4R0dbG2clN] pic.twitter.com/DPMqK1kELG