Ο φονικός καύσωνας του 1987 στην Ελλάδα δεν κατέγραψε καν την υψηλότερη θερμοκρασία: Το ρεκόρ ήταν 10 χρόνια πριν με 48 βαθμούς Κελσίου

Στην Αθήνα, τις προηγούμενες δεκαετίες, ο συνδυασμός του νέφους με τον καύσωνα αποτελούσε ένα μείγμα θανατηφόρο.

Μπορεί η Ελλάδα να φημίζεται - μεταξύ άλλων - για τον ζεστό καιρό της, ωστόσο κατά καιρούς έχουν υπάρξει δραματικές συνέπειες από τους καύσωνες που έχουν πλήξει τη χώρα μας. Τον Αύγουστο του ΄80 μάλιστα θρηνήσαμε 13 νεκρούς. Κι όμως, η θερμοκρασία τότε, δεν είχε πιάσει καν την υψηλότερη τιμή της. Αυτό συνέβη 17 χρόνια μετά, το 1997 όταν η υψηλότερη θερμοκρασία έφτασε στο Τατόι τους 48 βαθμούς Κελσίου.

Όπως διαβάζουμε στη «Μηχανή του Χρόνου», ένας επικείμενος καύσωνας τα παλιά τα χρόνια, έσπερνε τον πανικό στους κατοίκους των πόλεων, καθώς:

Τα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν πυκνοκατοικημένα και υστερούσαν σημαντικά σε υποδομές.

Δεν υπήρχαν κλιματιστικά φυσικά να μας δροσίσουν.

Τα αυτοκίνητα ήταν πολύ περισσότερα και η κυκλοφορία τους στην πόλη επιδείνωνε και τη ζέστη και τα καυσαέρια.

Στην Αθήνα, τις προηγούμενες δεκαετίες, ο συνδυασμός του νέφους με τον καύσωνα αποτελούσε ένα μείγμα θανατηφόρο. Ιδίως τις μέρες που δεν φυσούσε και επικρατούσε άπνοια, καθώς υπό αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατο να περπατήσεις έστω και 500 μέτρα. Όσοι είχαν τη δυνατότητα (και το μεταφορικό μέσο) πήγαιναν στις παραλίες, όπου δημιουργώντας όμως μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και τρακαρίσματα.

Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κυρίως παιδιά, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες και άτομα με χρόνια

προβλήματα υγείας, έτρεχαν όπου μπορούσαν να βρουν λίγη σκιά. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τον «Δακτύλιο», τα αυτοκίνητα με τους καταλύτες αλλά και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η κατάσταση φυσικά δεν είναι ιδεατή ούτε στις μέρες μας όταν κάνει καύσωνα, ιδίως πλέον που η κλιματική κρίση μαστίζει τη Γη, αλλά ο απολογισμός των νεκρών από τη ζέστη δεν αγγίζει πια τα δραματικά νούμερα των προηγούμενων ετών.

Για να καταλάβετε, ο φονικότερος καύσωνας ήταν τον Ιούλιο του 1987 (19 με 27/7), όταν οι 45° C στην Ελευσίνα και οι 44° C στη Ν. Φιλαδέλφεια –σε συνδυασμό βέβαια και με άλλους παράγοντες– οδήγησαν στον θάνατο 1300 ανθρώπους, οι περισσότεροι στην Αττική.

Το ρεκόρ υψηλότερης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας όλων των εποχών σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου 1977 στο Τατόι, όταν το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου! Ανάλογος όμως ήταν και ο καύσωνας στο διάστημα 20-26 Αυγούστου 1958, όπου στα Τρίκαλα ο υδράργυρος έδειξε 47,2° C και στη Λάρισα 45° C, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 600 άνθρωποι!

Το διάστημα 17-20 Ιουλίου 1973, στη Λαμία ο υδράργυρος έδειξε 46,5° C και στην Ελευσίνα 46,4° C ενώ στις 23-28 Ιουνίου 2007, το θερμόμετρο έδειξε στο Αργος 46,4° C και στη Ν. Φιλαδέλφεια 46,2° C. Εκείνες τις μέρες κάηκε μεγάλο μέρος του Δρυμού της Πάρνηθας.