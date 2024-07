Πέρασαν 55 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι: Ιστορικές φωτογραφίες με τους Νεοϋορκέζους να παρακολουθούν την προσελήνωση

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν εκείνη την ημέρα αποτυπώνουν κάτι περισσότερο από το γεγονός- συμπυκνώνουν μια στιγμή ενότητας και συλλογικού δέους.

Πριν από ακριβώς 55 χρόνια, στις 21 Ιουλίου 1969, η ανθρωπότητα πέτυχε ένα από τα πιο μνημειώδη κατορθώματά της: ο άνθρωπος περπάτησε για πρώτη φορά στο φεγγάρι. Αυτό το ιστορικό γεγονός, που απαθανατίστηκε από τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins, δεν ήταν μόνο ένας θρίαμβος για τη NASA αλλά και μια στιγμή συλλογικού θαύματος για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στη Νέα Υόρκη, οι φωτογράφοι των The New York Times αποτύπωσαν το δέος και τον ενθουσιασμό των Νεοϋορκέζων που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν αυτή την εξαιρετική στιγμή.

Καθώς ο Armstrong και ο Aldrin έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη σεληνιακή επιφάνεια, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την εκπομπή, που αντιστοιχούσε στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκείνη την εποχή. Αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ τηλεθέασης παρέμεινε μέχρι τον γάμο της Νταϊάνα Σπένσερ και του πρίγκιπα Καρόλου το 1981.

Στη Νέα Υόρκη, η προσεδάφιση στο φεγγάρι ήταν κάτι περισσότερο από ένα τηλεοπτικό γεγονός. Από την Times Square έως το Central Park, οι Νεοϋορκέζοι βρέθηκαν κολλημένοι στις οθόνες και τα ραδιόφωνα, μοιραζόμενοι την προσμονή και τον ενθουσιασμό της προσελήνωσης.

Στην Times Square, οι φωτισμένες πινακίδες παρείχαν ένα φωτεινό σκηνικό για όσους συγκεντρώθηκαν για να ρίξουν μια ματιά στην ιστορία. Το κτίριο Time-Life στο Rockefeller Center ήταν ένα άλλο σημείο εστίασης, όπου τα πλήθη κοίταζαν τις δημόσιες οθόνες για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση.

At 02:56 GMT on 21 July 1969, American astronaut Neil Armstrong became the first person to walk on the Moon. He stepped out of the Apollo 11 lunar module and onto the Moon's surface, in an area called the 'Sea of Tranquility.' what a journey ! pic.twitter.com/ykYF5GFeok