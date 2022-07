Ανακοινώθηκε η πρώτη κονσόλα για NFT games

Με ιδιαίτερα έντονη κριτική από τους gamers από τα πρώτα λεπτά.

Σε μια εποχή που οι gamers είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί από οτιδήποτε θέλει να τους προκαλέσει να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, η Polium ανακοίνωσε την πρώτη κονσόλα που θα παίζει NFT games.

Η εταιρεία αποκάλυψε πως το Polium One θα είναι το πρώτο multi-chain σύστημα που θα μπορεί να «τρέξει» τίτλους από διαφορετικά blockchains, αλλά θα λειτουργεί και με την παραδοσιακή σημερινή μορφή των οικιακών συστημάτων.

Ο κατασκευαστής εκτιμά πως θα διαθέσει το εν λόγω hardware στο τρίτο τρίμηνο του 2024 και όσοι θέλουν να το προ-παραγγείλουν θα πρέπει να αγοράσουν το Polium Pass, ένα ειδικό NFT. Στο χειριστήριο της κονσόλας θα υπάρχει σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων για θέματα ασφαλείας, καθώς και ένα πλήκτρο που θα οδηγεί τον παίκτη στο ψηφιακό του πορτοφόλι.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές του, η Polium σημειώνει πως θα μπορεί να υποστηρίξει 8K HDR, 120fps και ray tracing.

Η κοινότητα των gamers άρχισε πάντως να δείχνει από την αρχή τις αντιδράσεις της και κατέκρινε ακόμη και τον Discord server της εταιρείας που λειτουργεί χωρίς επίβλεψη και άρα ο κόσμος που θα μπει εκεί μπορεί να πέσει εύκολα θύμα ψηφιακής απάτης που σχετίζεται με NFT και κρυπτονομίσματα.

Πέραν αυτού, αρκετά περιπαικτικά ήταν και τα σχόλια για το λογότυπο της κονσόλας που θυμίζει αντεστραμμένο λογότυπο του Nintendo GameCube.

"Hey could I copy your homework?*



"Sure, just don't make it obvious" https://t.co/ddDznOPqaR pic.twitter.com/IthtigNIOZ