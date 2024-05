Σπάνια έκδοση του SNES έφτασε σε δημοπρασία τα 2 εκατομμύρια δολάρια!

Κάποιος φαίνεται να πρότεινε 2 εκατομμύρια δολάρια για ένα συλλεκτικό SNES

Τα σπάνια κομμάτια τεχνολογίας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των συλλεκτών και ένα SNES έφτασε να δημοπρατείται για ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από μόλις τα 5000 γιέν και έφτασε πάνω από τα 300 εκατομμύρια (γιεν), που μεταφράζεται σε ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία έκλεισε για κάποιο λόγο και ακυρώθηκε, αλλά προκάλεσε ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για ένα σπάνιο κομμάτι.

Η συγκεκριμένη έκδοση του SNES ήταν ιαπωνική, φαίνεται πως προερχόταν από δημιουργό videogames και ξεχώριζε για το κόκκινο πλήκτρο ενεργοποίησης, τη θύρα επέκτασης στο μπροστινό τμήμα και την υποδοχή ακουστικών 3.5mm και το διακόπτη έντασης στα δεξιά.

An alleged Super Famicom prototype believed to have been produced in 1989 is currently up for auction.https://t.co/ygPFoh3HXA pic.twitter.com/UHMNIJcz2O