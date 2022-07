Ένας 22χρονος Δανός, ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο εμπορικό της Κοπεγχάγης

Για «πολλούς νεκρούς» κάνει λόγο η αστυνομία στη Δανία που δεν αποκλείει τρομοκρατική ενέργεια για τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε απόψε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. Οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο νεαρός, που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο τουφέκι, συνελήφθη λίγο μετά την άφιξη των πρώτων αστυνομικών στο εμπορικό κέντρο Field’s, που βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της Κοπεγχάγης και το αεροδρόμιο της πόλης.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», είπε ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σόρεν Τόμασεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το κίνητρο του υπόπτου παραμένει ασαφές όμως οι αρχές «δεν μπορούν να αποκλείσουν την τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι ο 22χρονος είχε συνεργούς.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 17.30, τοπική ώρα, προκαλώντας πανικό στους παριστάμενους. Πολλοί επισκέπτες του Field’s είχαν πάει εκεί εν αναμονή της συναυλίας που επρόκειτο να δώσει ο Βρετανός σταρ Χάρι Στάιλς σε έναν γειτονικό συναυλιακό χώρο. Η παράσταση τελικά ματαιώθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε δανέζικα μέσα ενημέρωσης είπαν ότι ο ύποπτος προσπαθούσε να «παγιδεύσει» τα θύματα , λέγοντάς τους για παράδειγμα ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, ώστε να μην διστάσουν να τον πλησιάσουν. «Ήταν αρκετά ψυχοπαθής ώστε να κυνηγά τους ανθρώπους, όμως δεν έτρεχε», είπε ένας μάρτυρας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση DR.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, καμιά εκατοστή άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το Field’s. Άλλοι επέλεξαν να κρυφτούν στο εσωτερικό.

«Ξαφνικά, ακούσαμε πυροβολισμούς, εγώ άκουσα δέκα και τρέξαμε όσο μπορούσαμε για να κρυφτούμε στις τουαλέτες», είπε μια νεαρή γυναίκα, η Ιζαμπέλα, που έμεινε κρυμμένη επί δύο ώρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή και απέκλεισαν όλους τους δρόμους γύρω από το εμπορικό κέντρο. Τα δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

«Οι κόρες μου θα πήγαιναν (στη συναυλία) του Χάρι Στάιλς. Μου τηλεφώνησαν και είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Βρίσκονταν σε ένα εστιατόριο όταν συνέβη αυτό», είπε ο Χανς Κρίστιαν Στολτς, ένας 53χρονος Σουηδός που πήγε στο Field’s αναζητώντας τα παιδιά του.

«Στην αρχή νομίζαμε ότι κάποιοι έτρεχαν επειδή είδαν τον Χάρι Στάιλς, μετά καταλάβαμε ότι ήταν πανικόβλητοι (…) Τρέξαμε να σώσουμε τη ζωή μας», αφηγήθηκε η κόρη του, η Κασάντρα.

«Η ομάδα μου και εγώ προσευχόμαστε για όλους εκείνους που έχουν πληγεί από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Είμαι σοκαρισμένος», έγραψε στο Snapchat ο Βρετανός σταρ.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη μέχρι τώρα για τα κίνητρα του δράστη.