22χρονη που έπεσε από γκρεμό 18 μέτρων αποκάλυψε τι είδε στην «άλλη πλευρά»

Μια 22χρονη Αμερικανίδα που φλέρταρε με τον θάνατο πέφτοντας από γκρεμό 18 μέτρων, αποκάλυψε τι είδε στην «άλλη πλευρά».

Η Έρικα Τέιτ, ψυχοθεραπεύτρια από το Νιου Τζέρσεϊ, βρισκόταν σε πεζοπορία στους Palisades, δίπλα στον ποταμό Hudson, όταν έπεσε από γκρεμό 18 μέτρων. Η 22χρονη τότε Έρικα, συνάντησε έναν ξεραμένο καταρράκτη κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της και αποφάσισε να προσπαθήσει να κατέβει από εκεί.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή κατέληξε σε τραγωδία. Προσπαθώντας να βρει τρόπο να κατέβει, γλίστρησε πάνω σε έναν βράχο και έπεσε από ύψος περίπου 18 μέτρων πάνω σε μεγάλα βράχια. Έσπασε τα πλευρά της, τη λεκάνη, τη σπονδυλική της στήλη και τα χέρια της, ενώ τρυπήθηκαν και οι πνεύμονές της, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Η εμπειρία που βίωσε

Περιμένοντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποκάλυψε αργότερα ότι βίωσε μια εμπειρία κοντά στον θάνατο. Μιλώντας στο κανάλι YouTube The Other Side NDE, η Έρικα εξήγησε: «Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι αποχωρίστηκα από το φυσικό μου σώμα. Θυμάμαι να κοιτάζω το σώμα μου και να αναγνωρίζω ότι δεν είμαι εγώ. Υπήρχε κάτι ξεχωριστό από τη φυσική μου ύπαρξη», ανέφερε.

«Και μέσα από αυτό έμαθα ότι δεν πεθαίνω, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει κάτι που επιβιώνει μετά τον θάνατο, και κάποιοι μπορούν να το αποκαλέσουν ψυχή, πνεύμα ή συνείδηση. Αυτό ήταν βαθιά συγκλονιστικό, γιατί μέχρι τότε πίστευα μόνο σε ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ με τις πέντε αισθήσεις μου, αλλά αυτό ήταν απόδειξη ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από το φυσικό», πρόσθεσε.

Ανασκόπηση της ζωής της

Η Έρικα εξήγησε επίσης, ότι βίωσε μια «ανασκόπηση», κατά την οποία είδε ολόκληρη τη ζωή της να περνά μπροστά από τα μάτια της. Είπε ότι εκείνη την περίοδο υπέφερε από εθισμό και τραύματα και ότι ήταν ένας «άρρωστος και πληγωμένος άνθρωπος» όταν συνέβη το ατύχημα.

Συνειδητοποίησε εκείνη τη στιγμή ότι «προκαλούσε περισσότερο πόνο» στους ανθρώπους γύρω της. «Μου δημιούργησε μια τεράστια διεύρυνση της καρδιάς και βαθιά συμπόνια για τον πόνο στον κόσμο, αλλά και μια βαθιά κατανόηση του ποιος είναι ο αληθινός σκοπός μας εδώ», είπε.

Το λευκό φως που είδε

Αποκαλύπτοντας ότι πριν το ατύχημα ήταν «φανατική άθεη», η Έρικα εξήγησε ότι είχε επίσης μια εμπειρία λευκού φωτός. «Μου έμαθε ότι αυτό είναι τα πάντα. Ήταν η πιο απίστευτη, ανείπωτη ποσότητα αγάπης και γαλήνης που έχω νιώσει ποτέ», είπε. «Η σοφία που προερχόταν από το να βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ενέργεια ήταν τεράστια επίσης… κάθε κύτταρο, κάθε άτομο της ύλης δημιουργείται από αυτή τη μία ενέργεια και στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ένα πράγμα. Είμαστε όλοι πλήρως συνδεδεμένοι και επειδή είμαστε όλοι ένα, δεν υπάρχει διαχωρισμός, ούτε θάνατος».

Η Έρικα βρισκόταν στη βάση του γκρεμού για επτά ώρες πριν διασωθεί από έναν πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας, ο οποίος είχε την διαίσθηση ότι ήξερε πού βρισκόταν. «Πήρα μια απόφαση και ταυτόχρονα μου ειπώθηκε να επιστρέψω στο σώμα μου, και το έκανα αρκετά ειρηνικά· δεν υπήρχε πραγματική αντίσταση», πρόσθεσε. Πέρασε περίπου έναν μήνα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο για έξι μήνες. Έκτοτε έχει περιγράψει την εμπειρία ως «δώρο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ