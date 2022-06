Μόνο το 2% μπορεί να βρει τη λύση σε αυτή την οπτική ψευδαίσθηση

Μια εικόνα οπτικής ψευδαίσθησης ενός Ουκρανού καλλιτέχνη έχει προκαλέσει σύγχυση στο διαδίκτυο.

Μια εικόνα οπτικής ψευδαίσθησης έχει μπερδέψει τόσο πολύ τους ανθρώπους που μόνο το 2% του πληθυσμού μπορεί να βρει τη λύση.

Την εικόνα μοιράστηκε ο Ουκρανός καλλιτέχνης Ολέγκ Σούπλιακ, ο οποίος δημιουργεί έργα οπτικής ψευδαίσθησης. Το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει βάλει δύσκολα στον κόσμο, περιλαμβάνει τέσσερις γυναίκες, αλλά δεν είναι εύκολο να τις βρεις. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να εντοπιστούν όλες.

Στην εικόνα είναι εμφανής μια γυναίκα με μακριά και πυκνά μαλλιά, αλλά στην πραγματικότητα κρύβονται άλλες τρεις. Ο Όλεγκ αποκαλεί το έργο τέχνης ένα κομμάτι συμβολικής σύνθεσης στο σουρεαλιστικό στυλ.

I thought this was cool. Oleg Shupliak is a Ukrainian artist who specializes in optical illusions, including imaginative portrait heads called Hidden Images. See if you can find them... pic.twitter.com/USCBWKQgR2