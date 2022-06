Τρομακτικό βίντεο από την Ιορδανία: Έσπασε κιβώτιο με τοξικό αέριο σε πλοίο (vid)

Δέκα νεκροί και τουλάχιστον 251 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου στο λιμάνι της Άκαμπα.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ιορδανία και τουλάχιστον 251 τραυματίστηκαν αφού μια δεξαμενή ανατράπηκε στο λιμάνι της Άκαμπα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει ένα τοξικό αέριο, όπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές.

«Ο απολογισμός ανέρχεται σε δέκα νεκρούς και περισσότερους από 251 τραυματίες», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Φαϊσάλ αλ Σουμπούλ.

Λίγο νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ασφαλείας ανέφερε ότι η δεξαμενή, που ήταν γεμάτη με «τοξικό αέριο», ανατράπηκε κατά τη μεταφορά της.

