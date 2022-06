Πάνω από 200 συλλήψεις στην Τουρκία πριν από το Pride της Κωνσταντινούπολης (vid)

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, η οποία ήταν απαγορευμένη, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν εφόδους σε μπαρ της συνοικίας Τζιχανγκίρ κοντά στο Ταξίμ και συνέλαβαν στην τύχη θαμώνες.

Η τουρκική αστυνομία έδρασε για μία ακόμη φορά κατά της Πορείας Υπερηφάνειας (Pride) της Κωνσταντινούπολης, προχωρώντας σε περισσότερες από 200 συλλήψεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων στην περιοχή της πλατείας Ταξίμ.

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, η οποία ήταν απαγορευμένη, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν εφόδους σε μπαρ της συνοικίας Τζιχανγκίρ κοντά στο Ταξίμ και συνέλαβαν στην τύχη θαμώνες, ανάμεσά τους δημοσιογράφους και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Όπως κάθε χρονιά, η πορεία ήταν απαγορευμένη από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, αλλά εκατοντάδες διαδηλωτές με σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου συγκεντρώθηκαν στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ταξίμ, η οποία ήταν κλειστή για το κοινό.

Οι συγκεντρωμένοι έκαναν επί μία ώρα πορεία στους δρόμους του Τζιχανγκίρ με την υποστήριξη των κατοίκων που βγήκαν στα παράθυρά τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Kaos GL μέτρησε τουλάχιστον 200 συλλήψεις, ανακοίνωσε η Διεθνής Αμνηστία που ζήτησε με μήνυμα στο Twitter την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των συλληφθέντων.



Turkey will not find peace, will not be able to step into the 21st century for as long as it tries to shut down Pride.



Turkey cannot forever be on the wrong side of history. I hope everyone on the streets today stays safe - you will overcome!pic.twitter.com/P11KQtEUUA