Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτυπήθηκε κτίριο κοντά στο σπίτι υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο (vid)

Συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι στο κέντρο του Κιέβου έπληξαν οι ρωσικοί πύραυλοι. Το συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε νωρίς σήμερα (26/6) και τουλάχιστον 4 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Από την πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε κτίριο πλησίον της κατοικίας υπαλλήλου της ελληνικής πρεσβείας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Το σύνολο των υπαλλήλων της πρεσβείας είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

🔴 Russia has attacked the Ukrainian capital of Kyiv striking at least two residential buildings, the city's mayor has said.



"[The rescuers] have pulled out a seven-year-old girl. She is alive. Now they're trying to rescue her mother" ⬇️https://t.co/ZatUoUVBGi pic.twitter.com/rKTLP3Elj2