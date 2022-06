Σήμερα στο Όσλο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η ετήσια «παρέλαση υπερηφάνειας» από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK και άλλα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στη «London Pub», ένα νυχτερινό κέντρο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Όσλο.

Ο δημοσιογράφος του NRK Όλαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ήμουν έξω από το London Pub όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού. Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) η νορβηγική αστυνομία έκανε γνωστό ότι συνέλαβε έναν ύποπτο, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα νορβηγικά δίκτυα αποτυπώνεται ο απόηχος της ένοπλης επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο, με ασθενοφόρα και περιπολικά να έχουν σπεύσει στο σημείο.

«Συνολικά, δέκα άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης Τόρε Μπάρσταντ στη νορβηγική τηλεόραση.

Νωρίτερα, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο ανέφερε ότι τέθηκε σε «συναγερμό» για να υποδεχθεί τραυματίες.